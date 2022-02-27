"غوغل" و"يوتيوب" تفرضان قيودا على "سبوتنيك" وRT في أوكرانيا

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد بأن موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية، حجب قناة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية في أوكرانيا.

وقالت الوكالة عبر "تلغرام": "حجب موقع يوتيوب قناة سبوتنيك الروسية على أراضي أوكرانيا. ويبدو أنهم بحاجة إلى الأخبار الزائفة أكثر من غيرها".

من جهتها، حظرت شركة "غوغل" تنزيل تطبيق RT للهواتف الجوالة في أوكرانيا بناء على طلب من كييف، حسبما أفادت RT اليوم الأحد.

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في وقت سابق، قامت "يوتيوب" بتقييد عرض محتوى قناة RT في أوكرانيا.

وأمس السبت أعلنت أستراليا عن تعليق بث قناة RT على أراضيها، فيما أبلغت سلطات مولدوفا المكتب المحلي لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، بأنه سيتم حجب موقعها ابتداء من اليوم السبت والبث الإذاعي اعتبارا من 7 مارس.

تأتي هذه الإجراءات على خلفية العملية العسكرية الخاصة الي تخوضها القوات الروسية بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الناجمة من أراضيها لأمن روسيا.

المصدر: وكالات