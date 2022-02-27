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أوكرانيا تدعو "المرتزقة" للقتال على أراضيها

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أوكرانيا تدعو
AP
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قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".

وكتب كوليبا على تويتر: "الأجانب الذين يريدون الدفاع عن أوكرانيا والنظام العالمي ضمن الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا، أحثكم على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانكم".

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يوم الأحد ، ذكرت الأنباء، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أعلن تشكيل فيلق دفاع إقليمي أجنبي في البلاد.

ووفقا لهذه الأنباء، أشار الرئيس الأوكراني إلى أن كل من يريد أن يأتي ويقف إلى جانب الأوكرانيين، يمكنه فعل ذلك.

المصدر: نوفوستي

 

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