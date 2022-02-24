مصدر مطلع يكشف عن طبيعة الانفجار الذي وقع على متن سفينة تركية ووجهتها
AFP OZAN KOSE
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أكد مصدر مطلع أن الانفجار الذي تعرضت له سفينة تركية في البحر الأسود لم يكن بقنبلة، وأن "السفينة لم تبحر من أوديسا الأوكرانية، وإنما من تركيا إلى مدينة روسية".
وقال: "كان هناك انفجار على متن السفينة، لكنه قد لا يكون مرتبطا بقنبلة".
وأضاف: "السفينة بحد ذاتها لم تكن متجهة من أوديسا إلى رومانيا، ولكن من تركيا إلى مدينة روسية".
وأشارت مصادر إعلامية في وقت سابق الخميس إلى أن "قنبلة" أصابت سفينة تركية في البحر الأسود في طريقها من أوديسا إلى رومانيا، مؤكدة عدم وقوع ضحايا في الحادث.
المصدر: RT
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