وزارة الدفاع الروسية: مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين يتركون مواقعهم ويلقون سلاحهم

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه وفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين في 24 فبراير، ينفذ الجيش الروسي عملية عسكرية خاصة لحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وذكرت الوزارة، أن القوات الشعبية في الجمهوريتين تتصدى لعدوان الجيش الأوكراني، وانتقلت إلى الهجوم المعاكس بدعم من الجيش الروسي بعد أن قطعت خطوط الدفاع الأوكرانية.

وفي التفاصيل، تقدمت قوات دونيتسك الشعبية نحو فولنوفاكا، حتى ثلاثة كيلومترات، وقوات لوغانسك نحو مدينة ستشاستيا، عبر سيفرسكي دونيتس لمسافة 1.5 كلم. في نفس الوقت يواصل الجيش الأوكراني قصف مدن دونباس المسالمة، وهناك ضحايا بين السكان المدنيين في الجمهوريتين.

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من جانبه، لم يقصف الجيش الروسي، مدن أوكرانيا لا بالمدفعية أو بالصواريخ ولا من الجو. ولم تصدر أية مقاومة للجيش الروسي من جانب حرس الحدود الأوكراني. وتدل المعلومات الاستخبارية على أن مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين يتركون مواقعهم ويرمون بسلاحهم.

وشددت الوزارة، على أن مثل هذه المواقع لا تتعرض للقصف بعد ذلك.

ونوهت الدفاع الروسية، بأنه تم بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية، فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا.

ولفتت الدفاع الروسية، الانتباه إلى أن المخابرات الأوكرانية تحضر لتنفيذ استفزازات مثيلة لتلك التي قامت بها "الخوذات البيضاء" في سوريا. ويجري تصوير مقاطع فيديو مزيفة في المدن الأوكرانية، مع وقوع "إصابات جماعية" بين السكان المدنيين في أوكرانيا، ويتم توزيع هذه الأشرطة من خلال بعض قنوات التلغرام والشبكات الاجتماعية. ويهدف ذلك لاتهام روسيا في الاستخدام المفرط للقوة لتخويف المدنيين.

وأكدت الوزارة مجددا، أن القوات المسلحة الروسية لم ولن تقصف أية مدن أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية