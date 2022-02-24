باسورين: كتيبة "آزوف" تمنع خروج المدنيين من ماريوبول

قال إدوارد باسورين، المتحدث باسم القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، إن عناصر كتيبة "آزوف" تطوق مدينة ماريوبول الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف المتحدث: "تفيد أحدث المعلومات الواردة بأن عناصر كتيبة آزوف قاموا بتطويق وإغلاق مدينة ماريوبول، بهدف منع المدنيين من مغادرة هذه المدينة".

وأشار باسورين إلى أن عدد سكان المدينة يبلغ نصف مليون نسمة.

وشدد المتحدث، على أن "عناصر الكتيبة يرغبون باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وانتظار كيفية تطور الأحداث هناك".

تم تشكيل كتيبة "آزوف" للمهمات الخاصة والتابعة للحرس الوطني الأوكراني، في عام 2014 من المتطوعين في ماريوبول.

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في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي لا يستهدف المراكز السكنية الأوكرانية، وفقط يقصف مواقع البنية التحتية العسكرية بالأسلحة العالية الدقة.

المصدر: تاس