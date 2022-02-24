إيفانكا ترامب تجري محادثات للتعاون مع "لجنة 6 يناير"

تجري إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محادثات للتعاون مع لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت مصادر الصحيفة الأمريكية إن محامي ايفانكا على تواصل مع اللجنة منذ يناير بشأن طلب لتقديم شهادة طوعية، عندما بعثت اللجنة برسالة تطلب منها ذلك، مبينة أنها لم تتفق بعد على موعد يمكن أن تتحدث فيه مع محققي اللجنة، ولم تصدر اللجنة أي تهديد بشأن أمر استدعاء وشيك.

فيما شدد المقربون من ترامب على أنها لا تنوي السير في الطريق الذي سلكه حليف والدها ستيفن بانون، الذي رفض التعاون مع اللجنة ثم وجهت إليه اتهامات بازدراء الكونغرس.

وأكدت متحدثة باسم ترامب للصحيفة أن "إيفانكا ترامب تجري مناقشات مع اللجنة للمثول طوعا لإجراء للإدلاء بشاهدتها".

وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت المفاوضات، التي وصفها المساعدون بأنها أولية، ستؤدي إلى تقديم (ايفانكا) ترامب معلومات جوهرية للتحقيق أو ما إذا كانت مجرد تكتيك للمماطلة، مشيرة إلى أن ايفانكا كانت واحدة من العديد من المساعدين الذين حاولوا وفشلوا في إقناع الرئيس السابق بإلغاء العنف الذي أدى في النهاية إلى إصابة أكثر من 150 ضابط شرطة.

وحسب المصادر فإن ترامب لم يطلب من ابنته تحدي طلبات اللجنة، كما فعل مع كبار مساعديه السابقين، كما أنه من غير المرجح أن تتخذ ايفانكا أي خطوة دون معرفة والدها وموافقته عليها.

وقالت "نيويورك تايمز" إن "اللجنة حتى الآن تعاملت مع السيدة ترامب باحترام، وسعت إلى تعاونها الطوعي فقط، وأصرت على أن يحترم أعضائها خصوصيتها وأكدت أن أسئلتها ستقتصر على الأحداث المتعلقة مباشرة بهجوم 6 يناير"، مبينة أن "ذلك يرجع جزئيا إلى أن أعضاء اللجنة ينظرون إليها على أنها شاهد رئيسي في تحقيقهم ويقلقون من رد فعل شعبي عنيف إذا كان ينظر إليها (اللجنة) على أنها عدوانية للغاية مع أفراد عائلة الرئيس السابق".

المصدر: "نيويورك تايمز"