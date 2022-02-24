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وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

كييف تناشد تركيا دعمها

أخبار العالم

كييف تناشد تركيا دعمها
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توجهت سفارة أوكرانيا في تركيا بنداء إلى أنقرة لدعم كييف في "هذا الوقت العصيب".

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