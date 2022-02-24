روسيا تغلق أجواءها قرب الحدود الأوكرانية أمام الطيران المدني

أعلنت سلطات الطيران الروسي عن إغلاق الأجواء قرب الحدود الروسية الأوكرانية أمام الطائرات المدنية حفاظا على أمنها.

وقال بيان لسلطات الطيران المدني الروسية: "جرى مؤقتا فرض نظام لاستخدام المجال الجوي بالعلاقة مع التهديد العالي لأمن الطائرات المدنية النابع من استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة محددة بالإحداثيات.. على طول الحدود الغربية لأوكرانيا ... على طول الحدود الغربية لجمهورية بيلاروس".

المصدر: نوفوستيط