زيلينسكي مخاطبا الروس بلغتهم: اختلاف الأوكرانيين والروس لا يجعلهم أعداء بالضرورة

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، إن الروس والأوكرانيين "مختلفون"، مؤكدا أن "هذا ليس سببا لأن يكونوا أعداء".

وأوضح زيلينسكي في كلمة باللغة الروسية أن "شعب وسلطات أوكرانيا يريدون السلام"، مشيرا إلى أن بلاده "لا تسعى لأن تكون تهديدا لروسيا، لكننا نسعى لتحقيق أمن شعبنا".

وأضاف: "لا نريد حربا باردة ولا حارة، لكننا سندافع عن أنفسنا".

واعتبر الرئيس الأوكراني، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن روسيا يجب أن تكون بين الدول الضامنة لأمن أوكرانيا، قائلا إنه اقترح مرارا الحوار على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لتسوية التوتر.

كما رحب بفرض الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا، مضيفا: "نتوقع خطوات لاحقة للضغط عبر العقوبات".

المصدر: "تاس"