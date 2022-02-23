الكرملين: رئيسا دونيتسك ولوغانسك طلبا من بوتين المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية

ذكر الكرملين أن رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية على المنطقتين.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأربعاء: "تم الحصول على رسالتي طلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس باسيتشنيك. يعرب رئيسا الجمهوريتين باسمهما ونيابة عن شعبيهما مرة أخرى عن الامتنان للرئيس الروسي على الاعتراف بدولتيهما".

وتابع بيسكوف: "على خلفية الأوضاع التي تشكلت حتى الآن وبهدف منع سقوط ضحايا بين المواطنين المدنيين ووقوع كارثة إنسانية، يطلب رئيسا الجمهوريتين من الرئيس الروسي المساعدة في صد عدوان القوات والتشكيلات المسلحة الأوكرانية على أساس المادتين الـ3 والـ4 في اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الاتحاد الروسي من جهة والجمهوريتين من جهة أخرى".

وذكر بيسكوف أن بوشيلين وباسيتشنيك يشددان في طلبيهما على أن "مواطني الجمهوريتين مضطرون، على خلفية تصاعد الأوضاع والتهديدات من قبل كييف، إلى مغادرة بيوتهم فيما تستمر عملية إجلائهم إلى روسيا".

ونقل بيسكوف: "في ظل العدوان العسكري المستمر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تشهد الجمهوريتان تدميرا للبنية التحتية المدنية والصناعية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال والأسوأ من ذلك كله - مقتل مدنيين بينهم أطفال".

يتبع...