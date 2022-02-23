بغداد تشكر موسكو على "دعم العراق وتمكينه من الإيفاء بالتزاماته"

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، بمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا رئيس مجلس الأمن الدوري للشهر الحالي.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن الجانبين التقيا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفي مستهل اللقاء قدم حسين التهنئة لدولة روسيا الاتحادية لتوليها رئاسة مجلس الأمن الدوري لشهر فبراير الجاري، وتمنى للممثل الدائم لروسيا، التوفيق والنجاح في هذه المهمة.

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وأعرب الوزير العراقي وفقا للبيان عن "عن شكره وتقديره لحكومة روسيا الاتحادية على دعم العراق وتمكينه من الإيفاء بالتزاماته".

وبحث الجانبان خلال اللقاء "مشاغل ورؤية العراق تجاه قرار مجلس الأمن الخاص بإنهاء ملف التعويضات وولاية لجنة الأمم المتحدة المختصة، وخروج العراق من إجراءات الفصل السابع".

ونقل البيان عن وزير الخارجية العراقي قوله، إن "التزام بلاده بالآليات الدولية مستمر وفي تطور بما يخدم مصالح العراق وشعبه ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ويدعم مستقبل علاقته الإقليمية والدولية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: RT