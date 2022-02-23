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مقتل 5 جنود تشاديين في كمين لـ"بوكو حرام"

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مقتل 5 جنود تشاديين في كمين لـ
AFP جماعة بوكو حرام
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قتل خمسة جنود تشاديين في كمين نفذته جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد على بعد نحو 150 كيلومترا شمالي العاصمة نجامينا.

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وقال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إن "تلك الخسارة الأخيرة، هي تذكير بالتحديات الأمنية التي يمثلها إرهاب ما زلنا نواجهه".

وتعهد ديبي عبر "فيسبوك" بأن "الدماء التي أراقها جنودنا لن تذهب سدى" وأكد أن بلاده ستنتصر في حربها ضد الجماعة المتطرفة التي أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش".

وكان نحو 26 جنديا تشاديا قُتلوا في أغسطس الماضي في منطقة بحيرة تشاد قرب الحدود مع الكاميرون.

المصدر: "أ ف ب"

 

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