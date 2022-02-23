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الخارجية الأمريكية: الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية

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الخارجية الأمريكية: الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية
Globallookpress
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علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي بتوسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وأكدت أن "الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية".

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي بتوسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الحرة من خلال تطبيق متطلبات البث على وكالة "صوت أمريكا" وغيرها من المنافذ عبر الإنترنت". 

وأكد برايس أن "الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية".

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن "ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا في المكسيك هذا العام، والتهديدات المستمرة التي يواجهونها، يثير القلق".

وأضاف:  أنضم إلى أولئك الذين يطالبون بمزيد من المساءلة والحماية للصحفيين المكسيكيين. كما أحيي أحباء أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة".

المصدر: RT

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