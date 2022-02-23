الخارجية الأمريكية: الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي بتوسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وأكدت أن "الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية".

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي بتوسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الحرة من خلال تطبيق متطلبات البث على وكالة "صوت أمريكا" وغيرها من المنافذ عبر الإنترنت".

The U.S. is concerned by the Turkish Radio and Television Supreme Council's (@rtukkurumsal) decision to expand government control over free press outlets by applying broadcasting requirements to @VOATurkish & other online outlets. A free media is essential to a robust democracy. — Ned Price (@StateDeptSpox) February 23, 2022

وأكد برايس أن "الإعلام الحر ضروري لتحقيق ديمقراطية قوية".

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن "ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا في المكسيك هذا العام، والتهديدات المستمرة التي يواجهونها، يثير القلق".

وأضاف: أنضم إلى أولئك الذين يطالبون بمزيد من المساءلة والحماية للصحفيين المكسيكيين. كما أحيي أحباء أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة".

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022

المصدر: RT