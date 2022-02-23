إسرائيل.. أزمة داخل الإئتلاف الحكومي بسبب معاشات التقاعد للعسكريين
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أفادث وسائل إعلام عبرية، بوجود خلاف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على خلفية طلب وزير الدفاع، بيني غانتس، رفع معاشات التقاعد للعسكريين.
وأوضحت أن "رئيس حزب كاحول لافان، بيني غانتس، يتشبث في موقفه، ويقاطع عمليات التصويت في الهيئة العامة، إلى حين رفع معاشات التقاعد للعساكر في الخدمة الدائمة".
وعلمت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن غانتس يغضب بشكل خاص على وزيرة المواصلات ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، التي تعارض رفع المعاشات.
وقالت مصادر مقربة من غانتس، إن موقف ميخائيلي قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي وعودة الليكود برئاسة بنيامين تنتياهو إلى الحكم.
المصدر: "مكان"
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