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رئيسا بولندا وليتوانيا يصلان اليوم الأربعاء إلى أوكرانيا

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رئيسا بولندا وليتوانيا يصلان اليوم الأربعاء إلى أوكرانيا
AP Efrem Lukatsky
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يصل الرئيس البولندي، أندجي دودا، ورئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا، إلى أوكرانيا يوم الأربعاء، حيث سيجريان محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال المكتب الصحفي لرئيس أوكرانيا: "سيلتقي رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في 23 فبراير مع رئيس جمهورية ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا ورئيس جمهورية بولندا أندجي دودا، حيث سيتواجدان ببلادنا في زيارة عمل".

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ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لرؤساء الدول مع وسائل الإعلام في نفس اليوم في الساعة 15:15 بتوقيت موسكو.

وتأتي هذه الزيارة بعد توقيع الرئيس الروسي على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

المصدر: "تاس"

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