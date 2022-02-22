لافروف: زيلينسكي شخص غير متوازن يمكن توقع كل شيء منه

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بـ"الشخص غير المتوازن وغير المستقل" و"يمكنه الإقدام على أي شيء".

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وأوضح لافروف، في حديث للقناة "روسيا-1"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على إمكانية اتخاذ زيلينسكي خطوات لتصعيد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، أنه قرأ ما قاله الأخير في الخطاب الذي ألقاه فجر الثلاثاء للشعب الأوكراني، مصرحا: "يمكن توقع كل شيء منه. إنه شخص غير متوازن وغير مستقل يعتمد على إملاءات المشرفين الأمريكيين عليه".

وقال الرئيس الأوكراني، في خطابه إثر توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسومين للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك: "على أوكرانيا الرد على ذلك وحماية سيادتها ودولتنا".

واتهم روسيا بـ"الانسحاب من اتفاقيات مينسك وتجاهلها لمقررات صيغة نورماندي"، مضيفا أن "هذا يقوض جهود السلام ويدمر الصيغ القائمة للتفاوض"، ولفت إلى أن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.

المصدر: وكالات