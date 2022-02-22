دونيتسك الشعبية: القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية بصواريخ "غراد" للمرة الأولى منذ 2018

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية براجمات صواريخ "غراد" للمرة الأولى منذ عام 2018.

وأوضحت السلطات المحلية أن القصف استهدف منطقة كييفسكي بخمسة صواريخ، وفق تأكيد ممثلي الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.

يذكر أنه في يوم 18 فبراير، أعلنت السلطات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إجلاء المدنيين إلى روسيا، ولا سيما إلى منطقة روستوف، بسبب التهديد المتزايد للأعمال العدائية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية التي تستهدف مناطقهم السكنية.

المصدر: RT