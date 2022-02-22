مجلس الدوما الروسي يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
Sputnik
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صدق مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء، على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء الجمهوريتين، دينيس بوشلين، وليونيد باشنيك، على الاتفاقيات، أمس الاثنين، عقب إعلان بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، صدق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية.
المصدر: تاس
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