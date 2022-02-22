البرلمان الروسي يصدق على معاهدتي الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

صدق مجلس الاتحاد، أي الغرفة العليا بالبرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، على معاهدتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وفي وقت سابق من اليوم، جرى التصديق على المعاهدتين المذكورتين من قبل مجل النواب (الدوما) الروسي.

وجاء تصديق البرلمان الروسي على هذه الخطوة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء الجمهوريتين، دينيس بوشيلين، وليونيد باسيتشنيك، مساء أمس الاثنين، على المعاهدتين، وذلك عقب إعلان بوتين اعتراف روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صدق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، على المعاهدتين المذكورتين.

المصدر: وكالات روسية