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طهران تعلق على قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

أخبار العالم

طهران تعلق على قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
AP
العلم الإيراني
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علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على التطورات الأخيرة في أوكرانيا، مؤكدا أن "طهران تتابع القضايا المتعلقة بهذا البلد بحساسية".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس و تعتقد ضرورة تجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات".

ودعا خطيب زادة جميع الأطراف إلى "العمل من أجل تسوية الخلافات من خلال الحوار وفي إطار سلمي"، مضيفا: "تدخلات الناتو وأعماله الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى المزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".

المصدر: RT

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