ماكرون يدعو مجلس الدفاع الفرنسي للانعقاد مساء الاثنين على خلفية الوضع في أوكرانيا

أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مجلس الدفاع الفرنسي للانعقاد مساء الاثنين على خلفية الوضع في أوكرانيا.

ويأتي انعقاد مجلس الدفاع الفرنسي تزامنا مع إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه سيوقع مرسوما للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

والاثنين دعا أعضاء مجلس الأمن الروسي رئيس البلاد إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا واللتين كانت موسكو تعتبرهما جزءا من أراضي أوكرانيا، متهمين السلطات الأوكرانية بالسعي لحل قضية دونباس عسكريا.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية، حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان حاليا بأي اعتراف دولي.

المصدر: "أ ف ب" + RT