الجيش الأوكراني: قواتنا في مواقعها ولا تشن أي هجمات في دونباس

قال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إن قواته شرق البلاد "متمركزة في مواقعها" و"لا تشن أي عمليات هجومية" في منطقة دونباس.

إقرأ المزيد

وصرحت قيادة عملية القوات المشتركة الأوكرانية المسؤولة التحركات في دونباس في بيان عبر "فيسبوك": "إن مجموعات القوات المسلحة لأوكرانيا منتشرة في مواقعها وهي تلتزم باتفاقات مينسك ولا تنفذ أي عمليات هجومية".

كما نفت قيادة عملية القوات المشتركة الأوكرانية التقارير حول قصف نقطة تفتيش روسية في مقاطعة روستوف، قائلة إن "هذا لا يتطابق مع الحقيقة".

ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا، التي تستمر فيها أزمة عسكرية سياسية نشبت عام 2014، تصعيدا حادا حيث تحدثت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا عن أنشط عمليات قصف تتعرضان لها خلال الأشهر الأخيرة، متهمتين السلطات في كييف بانتهاك سافر لنظام وقف إطلاق النار.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية وتحذيرات من شن السلطات في كييف هجوما واسعا للسيطرة على المنطقة عسكريا.

وقد أعلن جهاز الأمن الروسي أن قذيفة أوكرانية استهدفت نقطة تفتيش حدودية روسية في روستوف على الحدود الأوكرانية.

المصدر: وكالات