قام بتزوير الجنسية الكويتية.. سجن سوري 7 سنوات وتغريمه 230 ألف دينار

قضت محكمة كويتية، بحبس وافد سوري 7 سنوات وتغريمه 230 ألف دينار لقيامه بتزوير الجنسية وانتحاله شخصية كويتي.

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ودلت تحريات مباحث الجنسية، أن المتهم سوري الجنسية، وجرت إضافته إلى ملف مواطن كويتي عندما كان المتهم يبلغ من العمر 14 عاما، ومنذ ذلك الوقت استفاد من الجنسية الكويتية ومزاياها المالية من خلال التوظيف والزواج.

وبعد القبض على المتهم والتحقيق معه تبين حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأحيل إلى المحكمة مع والده وشقيقه السوريين، وبعدها تبين هروب الأب السوري والمواطن وعدم وجودهما بالكويت، ووجهت إليهما تهمة التزوير، في حين اتهم الشقيق بإيواء المتهم السوري والتستر عليه.

وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 7 سنوات (غيابيا)، لكن محكمة الاستئناف قضت بوقف حكم المواطن والأب السوري إلى حين يتمكنان من الطعن على الحكم الغيابي، وأيدت حبس السوري مزور الجنسية 7 سنوات وقضت ببراءة شقيقه من تهمة إيواء متهم هارب والتستر عليه.

المصدر: "القبس"