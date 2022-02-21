 
مباشر
عاجل
لافروف: الولايات المتحدة تسعى للالتفاف على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

قام بتزوير الجنسية الكويتية.. سجن سوري 7 سنوات وتغريمه 230 ألف دينار

أخبار العالم

قام بتزوير الجنسية الكويتية.. سجن سوري 7 سنوات وتغريمه 230 ألف دينار
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfv3

قضت محكمة كويتية، بحبس وافد سوري 7 سنوات وتغريمه 230 ألف دينار لقيامه بتزوير الجنسية وانتحاله شخصية كويتي.

إقرأ المزيد
جريمة غير مألوفة في الكويت بحق امرأة مطلقة استمرت نحو 10 سنوات
جريمة غير مألوفة في الكويت بحق امرأة مطلقة استمرت نحو 10 سنوات

ودلت تحريات مباحث الجنسية، أن المتهم سوري الجنسية، وجرت إضافته إلى ملف مواطن كويتي عندما كان المتهم يبلغ من العمر 14 عاما، ومنذ ذلك الوقت استفاد من الجنسية الكويتية ومزاياها المالية من خلال التوظيف والزواج.

وبعد القبض على المتهم والتحقيق معه تبين حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأحيل إلى المحكمة مع والده وشقيقه السوريين، وبعدها تبين هروب الأب السوري والمواطن وعدم وجودهما بالكويت، ووجهت إليهما تهمة التزوير، في حين اتهم الشقيق بإيواء المتهم السوري والتستر عليه.

وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 7 سنوات (غيابيا)، لكن محكمة الاستئناف قضت بوقف حكم المواطن والأب السوري إلى حين يتمكنان من الطعن على الحكم الغيابي، وأيدت حبس السوري مزور الجنسية 7 سنوات وقضت ببراءة شقيقه من تهمة إيواء متهم هارب والتستر عليه.

المصدر: "القبس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا