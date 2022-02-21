اغتيال صحفي تركي في ولاية قوجايلي

توفي الصحفي التركي، جونجور أرسلان، بعد نقله إلى المستشفى، جراء تعرضه لعملية اغتيال في هجوم مسلح بولاية قوجايلي بشمال البلاد.

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وفي بيان لها، أعلنت جمعية صحفيي قوجايلي، أن أرسلان تعرض لهجوم مسلح في مكتبه، ودانت الهجوم على أرسلان الذي نقل للمستشفى في وضع حرج وتوفي هناك.

من جانبه، أفاد مكتب محافظ قوجايلي بأنه تم القبض على منفذ الجريمة واعتقاله من قبل الوحدات الأمنية، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق متعدد الأوجه حول هذا الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن جونجور أرسلان هو مؤسس الموقع الإخباري "صوت قوجايلي".

المصدر: "زمان"