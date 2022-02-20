"الناتو" يعلق على مضمون وثيقة أرشيفية سرية كشف عنها مؤخرا وأثارت جدلا

علق الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، على مضمون وثيقة أرشيفية سرية كشف عنها مؤخرا، قائلا إنه لا يعتقد أن الحلف قد نكث بوعده أو خالف الوعود بعدم التوسع.

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وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لقناة ARD التلفزيونية، ردا على تقارير إعلامية عن اكتشاف وثيقة أرشيفية سرية أعلنت فيها الدول الغربية عدم سعيها لتوسيع الحلف نحو الشرق، قائلا: "لا، إن الناتو يتخذ قرارات مع 30 دولة عضو، ولا يوجد قرار في أي مكان أن دول الناتو وافقت على التخلي عما هو مكتوب في معاهدة تأسيس الناتو، معاهدة واشنطن".

ووفقا لستولتنبرغ، تنص المعاهدة على أنه يمكن للدول الأوروبية الانضمام إلى الناتو، وهو ما ورد أيضا في الوثائق الدولية الأخرى التي "تحدد الأمن في أوروبا" ، بما في ذلك وثيقة هلسنكي النهائية وميثاق باريس لعام 1990.

في وقت سابق، ذكرت "شبيغل" الألمانية أنه تم العثور على وثيقة أرشيفية تعود لعام 1991 في الأرشيف الوطني البريطاني، حيث أعلنت الدول الغربية أن التوسع باتجاه الشرق لتحالف شمال الأطلسي غير مقبول.

وتم اكتشاف الوثيقة، التي كانت مصنفة من قبل على أنها "سرية"، من قبل الأستاذ بجامعة بوسطن جوشوا شيفرينسون.

وهو يشير إلى اجتماع ممثلي وزارات خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا، الذي عقد في بون في 6 مارس 1991. ناقش الاجتماع أمن بولندا ودول أخرى في أوروبا الشرقية. وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة التي أعقبت ذلك تشير إلى أن المشاركين في الاجتماع وافقوا على أن عضوية دول أوروبا الشرقية في الناتو "غير مقبولة".

المصدر: نوفوستي