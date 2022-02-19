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الصومال.. مقتل 15 شخصا في انفجار بمطعم وسط البلاد

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الصومال.. مقتل 15 شخصا في انفجار بمطعم وسط البلاد
Gettyimages.ru
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أعلنت الشرطة الصومالية مقتل 15 شخصا على الأقل بعد أن فجر انتحاري سترة ناسفة في مطعم مزدحم خلال ساعة الغداء في بلدوين، عاصمة ولاية هيران الصومالية اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديني روبلي أحمد، لوكالة "أسوشيتد برس" عبر الهاتف إن "معظم القتلى من المدنيين كما أصيب 20 شخصا آخرون"، مضيفا أن الانفجار تسبب في "أضرار جسيمة".

وأعلنت "حركة الشباب" مسؤوليتها عن الاعتداء.

ويأتي الانفجار وسط عملية الانتخابات الصومالية التي طال تأجيلها.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت مقتل شخصين وجرح 20 آخرين، في هجمات متزامنة شنتها "حركة الشباب" على مراكز للشرطة في العاصمة مقديشو ومحيطها ليل الثلاثاء الأربعاء الماضيين.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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