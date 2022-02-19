المحكمة العليا الأمريكية ستنظر في إجراء مثير للجدل اتخذته إدارة ترامب يتعلق بالهجرة

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستنظر في طلب إدارة الرئيس، جو بايدن، إنهاء خطوة مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة اتخذتها الإدارة السابقة لإعادة طالبي اللجوء للمكسيك، لحين درس طلباتهم.

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ويأتي ذلك بعد أن لجأت إدارة بايدن في ديسمبر إلى المحكمة العليا وطلبت النظر بقرار لمحكمة الاستئناف يأمر بمواصلة العمل بالبرنامج المسمى "البقاء في المكسيك" الذي نفذته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2019، إذ أن بايدن ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2021، باشر العمل على تعديل هذا البرنامج المثير للجدل، حيث أنه من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في هذه القضية في أبريل، ويتوقع صدور قرار بهذا الشأن في الصيف، بحسب "فرانس برس".

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج لا ينطبق على المكسيكيين، فيما يجبر طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، على البقاء هناك إلى حين معالجة طلباتهم. وقد تعرض البرنامج لانتقادات واسعة من جمعيات حقوقية، حيث أنه بين يناير 2019 وديسمبر 2020، أعيد ما لا يقل عن 70 ألف طالب لجوء، معظمهم من أميركا الوسطى، إلى المكسيك بموجب البرنامج، ما تسبب في أزمة إنسانية فاقمتها جائحة كورونا، وفقا لمنظمة "مجلس الهجرة الأميركي".

المصدر: "فرانس برس"