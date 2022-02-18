وارسو: واشنطن صدقت على بيع 250 دبابة من طراز "Abrams" لبولندا

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشياك، أن وزارة الخارجية الأمريكية صدقت على بيع 250 دبابة من طراز "Abrams" لبولندا.

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وكتب بلاشياك في صفحته على "تويتر"، اليوم الجمعة: "هناك خبر مهم للغاية لأمن بولندا. صدقت وزارة الخارجية (الأمريكية) على بيع بولندا 250 دبابة من طراز "Abrams" بأحدث نسختها، وهي "M1A2 SEPv3".

ووصف شراء بولندا للدبابات الأمريكية بأنه إحدى أهم الصفقات في المجال العسكري في تاريخ بلاده. وأضاف: إنه التعزيز المهم للغاية لقدراتنا الدفاعية وإحدى أهم صفقات الأسلحة في تاريخ بولندا".

أفادت السلطات البولندية، سابقا، بأن الدبابات التي تخطط لشرائها في الولايات المتحدة، ستنشر على الحدود الشرقية للبلاد.

المصدر: نوفوستي