رئيس نيكاراغوا يدين عدوان الغرب ضد روسيا

دان رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، أثناء لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، عدوان الغرب ضد روسيا، معبرا عن تضامنه مع الشعب الروسي في نضاله من أجل السلام.

وقال أورتيغا: "الآن تتمرد الإمبراطورية (الأمريكية) مرة أخرى على العالم، ويتم التعبير عن ذلك في الهجمات على روسيا. يجب ألا ننسى كيف حدث انقلاب في أوكرانيا قبل عدة سنوات. لقد حاولوا فعل الشيء نفسه هنا في عام 2018 لإغراق النيكاراغويين بالدم..."

وأضاف مخاطبا بوريسوف: "نعبر للوفد الذي تترأسه والرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين عن تضامننا ودعمنا في النضال من أجل السلام الذي يقوم به الشعب الروسي".

وأصبح اجتماع بوريسوف مع أورتيغا لقاء أخيرا للوفد الحكومي الروسي الذي أجرى محادثات مع الهيئات الرسمية النيكاراغوانية المختلفة، في إطار عمل لجنة "روسيا-نيكاراغوا".

وقال بوريسوف إن الطرفين سيعملان على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشير إلى أن التبادل التجاري بين روسيا ونيكاراغوا بلغ 160 مليون دولار في عام 2021.

المصدر: نوفوستي