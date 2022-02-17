كيف تمدد الناتو منذ تفكك الاتحاد السوفيتي؟

أعلن حلف الناتو خمس مرات منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عن توسعه على حساب التحاق أعضاء جدد في أوروبا بصفوفه.

وفيما يلي قائمة موجات توسع الناتو منذ أوائل التسعينيات:

الموجة الرابعة - 12 مارس 1999 (هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك)

الموجة الخامسة - 29 مارس 2004 (بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا)

الموجدة السادسة - 1 أبريل 2009 (ألبانيا وكرواتيا)

الموجة السابعة - 5 يونيو 2017 (الجبل الأسود)

الموجة الثامنة 27 مارس 2020 (مقدونيا الشمالية)

كما تعهد الناتو، في قمته التي استضافتها بوخارست في الثاني-الرابع من أبريل 2008، بضم أوكرانيا وجورجيا مستقبلا "حين تتوافقان مع معايير الحلف".

وتطلب روسيا، ضمن مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها إلى الولايات المتحدة والناتو في ديسمبر، ضمانات ملزمة طويلة الأمد بوقف تمدد الحلف وتخليه عن فكرة انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه.

وتشدد روسيا على أن استمرار تمدد الحلف يخالف التعهدات الشفهية التي قدمها الحلفاء إلى موسكو أوائل التسعينيات، بالإضافة إلى مبدأ الأمن المتكافئ غير القابل للتجزئة المنصوص عليه في وثائق رسمية تم تبنيها ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: RT