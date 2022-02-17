الكرملين: كييف حشدت قوة هجومية ضخمة في دونباس والوضع خطير جدا

حذرت الرئاسة الروسية من أن حدة التوترات العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا تصاعدت بشكل ملموس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أمس أن الرئاسة الروسية تتابع التقارير عن مستجدات الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا، محملا كييف المسؤولية عن حشد "قدرات هجومية ضخمة" عند خط التماس مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا.

وقال: "نتابع خلال آخر 24 ساعة تقارير تزعم حفاظ روسيا على قدرات هجومية ضخمة عند الحدود، لكن الحديث يدور عن أراض خاص بنا. لكن ليس هناك حتى مسؤول غربي واحد يتحدث عن القدرات الهجومية الضخمة التي حشدتها القوات المسلحة الأوكرانية عند خط التماس".

ووصف بيسكوف الوضع الحالي في دونباس بأنه "خطير جدا، نظرا للتصرفات الاستفزازية (من قبل كييف) التي تصاعدت خلال اليوم أو بضعة الأيام الأخيرة".

في الوقت نفسه، اتهم المتحدث ممثلي العديد من الدول والمنظمات الغربية، منها الناتو، بشن "عدوان إعلامي سافر ضد بلدنا وواقع الوضع بتصريحاتهم".

ونفت موسكو مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، محملة الغرب المسؤولية عن تأجيج هستيريا حول هذه المسألة بغية افتعال ذريعة لضخ أسلحة إلى هذا البلد.

المصدر: "تاس"