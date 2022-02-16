لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية بعد العثور على مقابر جماعية في دونباس

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الأربعاء، فتح قضية جنائية بعد اكتشاف مقابر جماعية للمدنيين في منطقة دونباس.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة: "رفعت دعوى جنائية بشأن اكتشاف مقابر جماعية للمدنيين في إقليم دونباس.. بموجب القسم 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، فإن المعاملة القاسية للسكان المدنيين، واستخدام الأسلحة تحظره المعاهدة الدولية".

وحسب بيانات اللجنة، فإنه "في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2021، في قرية سلوفيانسيبرسك في منطقة سوكوغوروفسكا بيرفومايسك السكنية، وقرية فيدنويه – 1 بالقرب من لوغانسك، وعلى مشارف قرية فيرخنيشيفيرفسكا في مقاطعة كراسنودونسكي، تم اكتشاف 5 مقابر جماعية".

وأضافت: "تم استخراج رفات ما لا يقل عن 295 مدنيا قتلوا نتيجة القصف العشوائي للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2014، ومن بينها جثث لنساء من مختلف الأعمار".

المصدر: "نوفوستي"