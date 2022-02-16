بريطانيا.. تحقيق في منح الجنسية لرجل أعمال سعودي مقابل تبرعات لمؤسسة ولي العهد الخيرية

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في مزاعم حصول رجل الأعمال السعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ على الجنسية البريطانية مقابل تبرعه لإحدى المؤسسات الخيرية لولي العهد الأمير تشارلز.

وقالت شرطة العاصمة في بيان أنها "بدأت تحقيقا في مزاعم الجرائم بموجب قانون الشرف (منع التجاوزات) لعام 1925. وذلك في أعقاب تقييم لرسالة في سبتمبر 2021. تتعلق بتقارير وسائل الإعلام التي تزعم تقديم المساعدة لتأمين الجنسية لمواطن سعودي"، مشيرة إلى أن "عناصرها تواصلوا مع مؤسسة الأمير تشارلز بشأن نتائج تحقيق مستقل حول جمع التبرعات".

وأضافت: "قدمت المؤسسة عددا من الوثائق ذات الصلة، وقد تمت مراجعة هذه الوثائق مع المعلومات الموجودة، وعلى الاثر تقرر فتح تحقيق"، مؤكدة أنه "لم تكن هناك اعتقالات أو تحقيقات".

يأتي التحقيق في The Prince’s Foundation بعد تقارير عن مساعدة مالية قدمها رجل الأعمال السعودي مقابل الحصول على الجنسية البريطانية.

واتصلت مجموعة "ريبابلك" بشرطة العاصمة في سبتمبر الماضي وقدمت بلاغا ضد ولي العهد ومايكل فوسيت، الخادم الملكي السابق للأمير تشارلز، للاشتباه في خرقهما قانون الشرف (منع الانتهاكات) لعام 1925.

في ذلك الوقت، قال "كلارنس هاوس" (مقر إقامة الأمير تشارلز) إن الأمير "ليس لديه علم" بفضيحة المساعدة المالية مقابل الجنسية البريطانية. واتهم فوسيت، الذي استقال منذ ذلك الحين من منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية، بالوعود بالمساعدة في الحصول على لقب فارس ومنح الجنسية البريطانية للملياردير السعودي.

المصدر: "الإندبندنت"