مصرع ستة أشخاص جراء الفيضانات جنوب شرق البرازيل

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم نتيجة فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة في بتروبوليس، جنوب شرق البرازيل. بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وكتب وزير التنمية الإقليمية روجيريو مارينيو عبر صفحته على "تويتر": "نأسف للوفيات الست في بتروبوليس (ريو دي جانيرو). لقد عانت المدينة من عواقب الأمطار الغزيرة.. هطل أكثر من 200 ملم في الساعات الأربع الماضية، مما أدى إلى فيضان الأنهار. في 52 موقعا".

وبحسب حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، فإن 120 من رجال الإنقاذ يعملون على القضاء على عواقب الكارثة، وتم إرسال 60 شخصا آخرين إليهم.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل، شوارع وساحات المدينة التي غمرتها مياه الأمطار، وحجم الكارثة والفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة.

A tragedy today in Petrópolis. A heavy rain caused chaos and destruction throughout the city. Eighteen dead so far. pic.twitter.com/oH6ppMJvFY — Lisa Andrology Lab Petrópolis, RJ, Brazil🇧🇷 (@Lisaandrollab) February 16, 2022

Meanwhile in #Brazil:

A landslide in #Petrópolis has killed six people.pic.twitter.com/MM3Feq1fgH — The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) February 16, 2022

Breaking: Death toll rises to 18 after heavy rainfall causes major flooding in Rio de Janeiro suburb Petrópolis. pic.twitter.com/MXmvGerMbl — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 16, 2022

المصدر: تاس