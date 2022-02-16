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مصرع ستة أشخاص جراء الفيضانات جنوب شرق البرازيل

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مصرع ستة أشخاص جراء الفيضانات جنوب شرق البرازيل
تويتر
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لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم نتيجة فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة في بتروبوليس، جنوب شرق البرازيل. بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وكتب وزير التنمية الإقليمية روجيريو مارينيو عبر صفحته على "تويتر": "نأسف للوفيات الست في بتروبوليس (ريو دي جانيرو). لقد عانت المدينة من عواقب الأمطار الغزيرة.. هطل أكثر من 200 ملم في الساعات الأربع الماضية، مما أدى إلى فيضان الأنهار. في 52 موقعا".

وبحسب حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، فإن 120 من رجال الإنقاذ يعملون على القضاء على عواقب الكارثة، وتم إرسال 60 شخصا آخرين إليهم.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل، شوارع وساحات المدينة التي غمرتها مياه الأمطار، وحجم الكارثة والفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة.

المصدر: تاس

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