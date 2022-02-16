شتاينماير يدعو لعدم التفاوض "بلغة السلاح"

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير روسيا والغرب إلى "مفاوضات جدية" والتخلي عن "لغة السلاح"، مؤكدا على ضرورة وقف التصعيد حول أوكرانيا.

وقال شتاينماير خلال زيارته لاتفيا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي إيغيلس ليفيتس، إن "الطريق الناجح الوحيد هو مفاوضات جدية، وليس لغة السلاح".

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وتابع: "نحتاج إلى ضبط النفس والصبر. وإذا كانت روسيا تريد المفاوضات فيجب أن نتلقى إشارات واضحة جديرة بالثقة تؤكد وقف التصعيد، لأن هناك أعدادا كبيرة من القوات المسلحة عند الحدود الغربية لروسيا".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد رفضت الاتهامات بالتحضير لأي "هجوم" على أوكرانيا، وأكدت أن تحركات قواتها داخل أراضيها لا تهدد أحدا وهي شأن داخلي.

المصدر: نوفوستي