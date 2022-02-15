زاخاروفا تقارن بين روسيا والولايات المتحدة في الدفاع عن الديمقراطية

قارنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بين مقاربات الجانبين الروسي والأمريكي في مسألة "الدفاع عن الديمقراطية".

وكتبت على "تيليغرام": "لم أر قط أن الولايات المتحدة تدفع أي شيء لحماية الحرية. لم يدفعوا حتى فواتيرهم. لكنني رأيت كيف ضمنت روسيا حماية الديمقراطية في شبه جزيرة القرم عبر الاستفتاء الحر".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "على عكس الولايات المتحدة، فإن الحرية لا تقدر بثمن بالنسبة لروسيا".

وجاءت تصريحات زاخاروفا ردا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن "الولايات المتحدة مستعدة لدفع أي ثمن لحماية الحرية".



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن "المعارضين الأجانب لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا لا يهتمون بمصالح سكان القرم وروسيا والديمقراطية".

وأضاف: "القرم وسيفاستوبول مع روسيا إلى الأبد، لأن هذه هي الإرادة السيادية والحرة والثابتة للشعب الروسي برمّته".

المصدر: RT