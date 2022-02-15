أوكرانيا.. مواقع وزارة الدفاع والمصارف الرئيسة تتعرض لهجوم سيبراني

أعلن مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا أن عددا من المواقع الإلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع، تتعرض لهجوم إلكتروني من نوع DDOS.

وحسب المعلومات فإن هناك هجوما إلكترونيا من نوع DDOS، وهي محاولة لجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين، على مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصرفي privat bank لـOschad bank وأن العديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات.

⚡️ #Ukraine#Cyber There is an ongoing DDoS attack affecting the online application of @privatbankua, the country's largest bank, as well as the Ukrainian Ministry of Defense. Many customers are unable to access services and transactions. Just seen before my eyes (1) pic.twitter.com/lm6iFzU5QG — Stéphane Siohan (@stefsiohan) February 15, 2022

وقال المركز على فيسبوك: "خلال الساعات القليلة الماضية تعرض Privat bank لهجوم DDoS. هناك أيضا مشاكل في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لـOschad bank.

كما تعرضت مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم.

وأكد المركز أنه "لا توجد تهديدات لأموال المودعين في Privat bank بسبب الهجوم".

Reports in Ukraine on a DDoS cyber attack on the websites of the Ministry of Defence, the Armed Forces, Privatbank and Oschadbank pic.twitter.com/4mNzzgDKao — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 15, 2022

المصدر: "تاس"