الولايات المتحدة تصنع سادس قاذفة "B-21" قادرة على حمل أسلحة نووية

أعلنت الولايات المتحدة عن شروعها في تصنيع سادس قاذفة استراتيجية B-21 Raider قادرة على حمل الأسلحة النووية، ليبدأ اختبارها هذا العام.

وأشارت قيادة القوات الجوية الأمريكية إلى أن "معدات الطائرة اجتازت اختبارات الكمبيوتر الأولية، وأنه خلال الأشهر المقبلة سيتم إجراء الاختبارات الأرضية لتشغيل المحركات"، مشيرة إلى أنه "بحلول نهاية العام الجاري من المقرر إجراء رحلات تجريبية للطائرة".

وتخضع أول قاذفات B-21 Raider للاختبار النهائي في مصنع الطيران رقم 42 في بالمديل بولاية كاليفورنيا.

وأصدرت القوات الجوية الأمريكية في يوليو الماضي أول صورة لقاذفة الشبح الاستراتيجية B-21 Raider.

وتستطيع القاذفة الاستراتيجية من الجيل الجديد والتي طورتها شركة Northrop Grumman للقوات الجوية الأمريكية حمل كميات كبيرة من القنابل، وهي خفية وقادرة على حمل الذخيرة التقليدية والنووية.

وتم تصميم الطائرة لتجديد الأسطول الحالي من القاذفات الاستراتيجية "B-1 Lancer" و "B-2 Spirit" و "B-52 Stratofortress"، وفي المستقبل ستحل محلها، كما تخطط القوات الجوية لاستلام ما لا يقل عن 100 طائرة من الطراز الجديد بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار.

المصدر: "إنترفاكس"