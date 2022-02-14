 
مباشر

انتحل هوية لاجئ سوري.. السجن لضابط ألماني بتهم الإرهاب

أخبار العالم

انتحل هوية لاجئ سوري.. السجن لضابط ألماني بتهم الإرهاب
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se5o

أعادت السلطات الألمانية إيداع ضابط في الجيش الحبس الاحتياطي للاشتباه في صلته بالإرهاب.

إقرأ المزيد
اتهام عسكري ألماني بالتخطيط لقتل سياسيين
اتهام عسكري ألماني بالتخطيط لقتل سياسيين

ونقل موقع قناة DW الألمانية عن متحدثة باسم المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أن وحدة من القوات الخاصة التابعة للشرطة اعتقلت المتهم، فرانكو إيه، أمس الأحد، ليمثل أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة في وقت لاحق.

وحسب الموقع فإن الضابط سبق أن انتحل هوية مزورة على أنه لاجئ سوري بدافع إثارة شكوك ضد اللاجئين بعد تنفيذ هجوم وزعزعة الثقة في سياسة اللجوء.

وتم القبض على الضابط في مطار فيينا في فبراير 2017 عندما أخذ مسدسا من مخبأ في مرحاض في المطار، ولم يتضح بعد ما الذي كان ينوي فعله بهذا السلاح.

ويُحاكم الضابط منذ مايو الماضي أمام المحكمة الولائية في فرانكفورت بتهمة "الإعداد لعمل عنف جسيم يشكل خطورة على أمن الدولة"، كما يتهمه المدعي العام الاتحادي بانتهاك قانون الأسلحة وقانون مراقبة أسلحة الحرب وقانون المتفجرات والسرقة والاحتيال.

المصدر: موقع "DW بالعربية"

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا