انتحل هوية لاجئ سوري.. السجن لضابط ألماني بتهم الإرهاب

أعادت السلطات الألمانية إيداع ضابط في الجيش الحبس الاحتياطي للاشتباه في صلته بالإرهاب.

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ونقل موقع قناة DW الألمانية عن متحدثة باسم المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أن وحدة من القوات الخاصة التابعة للشرطة اعتقلت المتهم، فرانكو إيه، أمس الأحد، ليمثل أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة في وقت لاحق.

وحسب الموقع فإن الضابط سبق أن انتحل هوية مزورة على أنه لاجئ سوري بدافع إثارة شكوك ضد اللاجئين بعد تنفيذ هجوم وزعزعة الثقة في سياسة اللجوء.

وتم القبض على الضابط في مطار فيينا في فبراير 2017 عندما أخذ مسدسا من مخبأ في مرحاض في المطار، ولم يتضح بعد ما الذي كان ينوي فعله بهذا السلاح.

ويُحاكم الضابط منذ مايو الماضي أمام المحكمة الولائية في فرانكفورت بتهمة "الإعداد لعمل عنف جسيم يشكل خطورة على أمن الدولة"، كما يتهمه المدعي العام الاتحادي بانتهاك قانون الأسلحة وقانون مراقبة أسلحة الحرب وقانون المتفجرات والسرقة والاحتيال.

المصدر: موقع "DW بالعربية"