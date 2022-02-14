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وزير خارجية البحرين يستقبل بينيت

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وزير خارجية البحرين يستقبل بينيت
AP
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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ونشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي صورة عبر "تويتر" لبينت والزياني، وقال: "رئيس الوزراء بينيت هبط للتو في المنامة واستقبله في المطار وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني".

كما نشر صورا وفيديو من استقبال بينيت في مطار المنامة.

وكان بينيت تلقى دعوة لزيارة البحرين من ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، خلال لقائهما في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) الذي عقد في نوفمبر الماضي في غلاسكو.

المصدر: RT

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