وزير خارجية البحرين يستقبل بينيت

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ونشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي صورة عبر "تويتر" لبينت والزياني، وقال: "رئيس الوزراء بينيت هبط للتو في المنامة واستقبله في المطار وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني".

رئيس الوزراء بينيت هبط للتو في المنامة واستقبله في المطار وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. pic.twitter.com/R0DwKGZiqJ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 14, 2022

كما نشر صورا وفيديو من استقبال بينيت في مطار المنامة.

بالفيديو: وصول رئيس الوزراء بينيت إلى مطار المنامة في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مملكة البحرين. pic.twitter.com/YHXJFy6Dmt — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 14, 2022

مشاهد من حفل استقبال رئيس الوزراء بينيت في مطار المنامة. pic.twitter.com/yEXImn5HZg — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 14, 2022

وكان بينيت تلقى دعوة لزيارة البحرين من ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، خلال لقائهما في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) الذي عقد في نوفمبر الماضي في غلاسكو.

المصدر: RT