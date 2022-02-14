بريطانيا.. شركة كهرباء تقدّم بالخطأ ترليونات الدولارات لزبائنها تعويضا عن انقطاع التيار

أشعرت إحدى شركات الكهرباء البريطانية مشتركيها باعتذارها على انقطاع التيار عنهم، وأخطرتهم خطأ بتعويضهم بـ"تريليونات" الدولارات.

ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للشيكات الخاطئة بعد أيام من انتقادات وجهت لشركة Northern Powergrid بسبب تأخرها في تعويض المتضررين عن انقطاع التيار.

Thank you for our compensation payment @Northpowergrid for the several days we were without power following #stormarwen Before I bank the cheque however, are you 100% certain you can afford this? #trillionpoundspic.twitter.com/z5MNc2Nxl1 — Gareth Hughes (@gh230277) February 12, 2022

وتدفع الشركة عشرات الآلاف من الدولارات لعملائها منذ انقطاع الخدمة في نوفمبر 2021، لكن 74 شخصا من هاليفاكس ونيوكاسل تلقوا شيكات "بتريليونات" الدولارات.

وشارك أحدهم صورة لشيك تلقاه بأكثر من 2.3 تريليون دولار، وذلك بعد أن تقدم بشكوى من أن المبلغ الأول الذي دفع له تعويضا لم يكن كافيا.

#NorthernPowergrid issued apology to 74 customers as sent cheques for £2 trillion 😳#GarethHughes of #HebdenBridge#WestYorkshire posted his on here.

The compensation comes after homes were left without power following #StormArwen last fall, but just not that amount 😆 pic.twitter.com/AgkqZcU6ko — Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) February 14, 2022

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الإشارة إلى عداد الكهرباء نقلت بشكل غير صحيح وتحولت إلى مبلغ التعويض"، مضيفة: "بمجرد أن حددنا الخطأ الكتابي، تأكدنا من إيقاف جميع شيكات العملاء البالغ عددها 74 حتى لا يمكن صرفها".

وأكدت أن الشركة تعمل على التحقيق "في كيفية حدوث هذا الخطأ ونجري عمليات فحص للمدفوعات السابقة"، كما شكرت "العملاء الذين كانوا صادقين واتصلوا بنا، وقد أجرينا اتصالات مباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع جميع العملاء الـ74 المتضررين للاعتذار عن الخطأ وطمأنتهم بأنه سيتم إصدار دفعة صحيحة لهم".

المصدر: "الغارديان"