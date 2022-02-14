زاخاروفا: تجميد واشنطن الأموال الأفغانية يشكك بمصداقيتها في تحقيق استقرار أفغانستان

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تجميد واشنطن الأصول الأفغانية لديها يثير التساؤلات حول مصداقيتها في مدى سعيها لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

وقالت: "المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المحتفظ بها في الولايات المتحدة يثير التساؤلات حول مصداقية مزاعم البيت الأبيض بالسعي للمساعدة في تحقيق الاستقرار في أفغانستان في ظل وضع إنساني بالغ الصعوبة".

وأضافت: "نتيجة الحملة العسكرية الفاشلة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، تعمل واشنطن في الواقع على مفاقمة الأزمة الإنسانية في أفغانستان وعرقلة جهود السلطات الجديدة في كابل لتطبيع الوضع بأفغانستان".

وتابعت: "نعتبر أنه من العبث أن تحتفظ واشنطن بأكثر من نصف الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني لتعويض أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية".

وقالت: "بيان الإدارة الأمريكية بأنها تحتفظ بالحق في إصدار 3.5 مليار دولار من المساعدات للأفغان من أموالهم، ليست سوى استهزاء بالفطرة السليمة".

المصدر: RT