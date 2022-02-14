الخارجية الروسية: واشنطن أوقفت المشاورات الثنائية حول مكافحة الإرهاب
Legion-Media
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كشفت دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن المشاورات الروسية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب توقفت بمبادرة من واشنطن، وليس هناك أي إشارات على إمكانية استئنافها.
وقال أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الاثنين في معرض حوار مع وكالة "تاس": "لا تزال (هذه المشاورات) متوقفة بمبادرة من الأمريكيين، وبالتالي لا توجد مؤشرات على استئنافها حتى الآن".
وسبق أن أكدت موسكو مرارا أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب مفيد للطرفين، وأعربت عن اهتمامها باستمراره.
المصدر: "تاس"
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