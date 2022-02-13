البيت الأبيض: لا نستطيع تحديد موعد بدء "الحرب في أوكرانيا"

أعلن البيت الأبيض أنه لا يستطيع تحديد موعد محدد لبدء روسيا "غزوها لأوكرانيا"، محذرا في الوقت نفسه من أنه قد ينطلق "في أي لحظة".

ويأتي ذلك على الرغم من تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس جو بايدن قال إن "الغزو الروسي" لأوكرانيا سينطلق في 16 فبراير.

يتبع..