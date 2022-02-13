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إيران: تمسكنا بالطاقة النووية وقدراتنا الدفاعية "لن يرفع عن الطاولة"

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إيران: تمسكنا بالطاقة النووية وقدراتنا الدفاعية
Globallookpress
علم إيران
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أكدت إيران تزامنا مع الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا حول برنامجها النووي، أن الحفاظ على طاقتها النووية السلمية وقدراتها الدفاعية بين القضايا التي "لن ترفع عن طاولة المفاوضات".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة عبر "تويتر": "الخيارات التي لن ترفع عن الطاولة أبدا، هي المشاركة المقتدرة للإيرانيين في دعم النظام الإسلامي، وصون وتقوية الظروف النووية السلمية والقدرات الدفاعية الإيرانية، وسياسات الجمهورية الإسلامية لتوفير الأمن في المنطقة".

وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام أنه إذا لم يتم التوصل في محادثات فيينا إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني بسرعة، فإن تطوير طهران برنامجها النووي سيجعل العودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 مستحيلة.

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المصدر: RT 

 

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