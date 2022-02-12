النمسا.. احتجاج الآلاف على التطعيم الإجباري ضد كورونا

تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة النمساوية فيينا احتجاجا على قيود جائحة كورونا والتطعيم الإلزامي ضد الفيروس.

وبدأت "المظاهرة الضخمة" في ميدان "هيلدينبلاتز"، حيث انتشر المتظاهرون على طول شارع "رينغشتراسه" الرئيسي، مما قيد حركة المرور في الشارع جزئيا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للتلقيح الاجباري"، و"جسدي قراري"، مرددين شعارات مختلفة منها "مقاومة"، فيما تقوم مروحية تابعة للشرطة بدوريات في السماء فوق المتظاهرين.

ودخل قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا في النمسا حيز التنفيذ في 5 فبراير الجاري، ويسري القانون على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمسجلين في النمسا.

واعتبارا من 15 مارس المقبل، ستراقب الشرطة الامتثال للالتزام، وقد يصل الحد الأقصى للغرامة خلال العام إلى 3.6 ألف يورو.

وليس هذا أول احتجاج جماهيري ضد الإجراءات التقييدية والتطعيم الإلزامي، فتقريبا كل يوم سبت يخرج سكان فيينا للتظاهر، والتي باستثناء عدد قليل من الاعتقالات، سلمية بشكل عام.

المصدر: "نوفوستي"