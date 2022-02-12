وزارة الدفاع الأوكرانية: ليس لدينا أي خطط لمهاجمة روسيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن بلاده لا تخطط لمهاجمة روسيا وأن كييف ستتبع المسار السياسي والدبلوماسي، لكن البلاد مستعدة لأي سيناريو.

وقال: "اليوم يتم سماع الكثير من البيانات من موسكو حتى أنهم يعبرون عن مثل هذه التصريحات بأن أوكرانيا تخطط لمهاجمة روسيا.. هذا سخيف.. لن نهاجم أحدا، لكننا نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الدفاع واستبعاد إمكانية التصعيد. نحن متمسكون بالمسار السياسي والدبلوماسي".

من جهته، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن "كييف لن تفرض سيطرتها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: RT