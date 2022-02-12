بوتين يبحث مع ماكرون التصعيد حول أوكرانيا

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت مكالمة هاتفية، على خلفية التخفيف من حدة التوترات بين موسكو والغرب حول أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إجراء المكالمة دون شرح تفاصيلها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية أن المكالمة استغرقت ساعة و40 دقيقة، وأن ماكرون أكد خلالها أن "الحوار الصادق لا يتّسق مع التصعيد".

وأكد قصر الإليزيه أن الرئيسين أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول "سبل تنفيذ اتفاقات مينسك" لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا و"شروط الأمن والاستقرار في أوروبا".

وسبق أن أكد الكرملين أن ماكرون الذي زار موسكو مطلع الأسبوع الجاري سيتواصل مع الرئيس بوتين هاتفيا بعد اختتام مشاوراته مع الحكومة الأوكرانية والإدارة الأمريكية والحلفاء الأوروبيين.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

ومن المقرر أن يجري بوتين في وقت لاحق من اليوم اتصالا آخر مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

المصدر: وكالات