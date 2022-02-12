زيلينسكي يطالب بتقديم أدلة على مزاعم تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا في 16 فبراير

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من يتحدثون عن تخطيط روسيا لـ"غزو" بلاده في 16 فبراير الحالي، لتقديم أدلة على صحة هذه المزاعم "إن وجدت".

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جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها زيلينسكي اليوم السبت، بعد أن أشار إلى أن الفضاء الإعلامي يغص بالمعلومات حول "تصعيد عميق واسع النطاق من جانب روسيا".

مع ذلك، قال زيلينسكي إن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لأي خطوات "من وراء أي حدود".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن "مصادر مطلعة" لم تحددها، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد "غزو" روسيا لأوكرانيا في 16 فبراير الجاري.

وأمس الجمعة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا نشرت المزيد من القوات عند حدود أوكرانيا وقد تتدخل عسكريا في أراضيها "بأي لحظة".

ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تهدد أحدا وتندرج في الشأن الداخلي الروسي، وحملت الغرب المسؤولية عن تأجيج الهستيريا حول الموضوع.

المصدر: وكالات