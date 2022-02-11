"طالبان": تجميد واشنطن للأموال الأفغانية "سرقة"

وصفت حركة "طالبان" قرار الإدارة الأمريكية تجميد أموال الحكومة الأفغانية على الحسابات في المصارف الأمريكية بأنه "سرقة".

وكتب محمد نعيم، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" على "تويتر"، يوم الجمعة، أن "سرقة الولايات المتحدة للأموال المجمدة التابعة لشعب أفغانستان، وسيطرتها عليها تعتبر دليلا على السقوط الإنساني والأخلاقي للبلاد والشعب".

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الجمعة مرسوما بتجميد نحو 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني الموجودة في المصارف الأمريكية.

وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أوقفوا التعاملات المالية مع أفغانستان وتقديم المساعدة لها بعداستيلاء حركة "طالبان" على السلطة في البلاد في أغسطس العام الماضي.

المصدر: نوفوستي