 
مباشر

"طالبان": تجميد واشنطن للأموال الأفغانية "سرقة"

أخبار العالم

Legion-Media Yaghobzadeh Alfred/Abaca/Sipa US
قيادات "طالبان" (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdeu

وصفت حركة "طالبان" قرار الإدارة الأمريكية تجميد أموال الحكومة الأفغانية على الحسابات في المصارف الأمريكية بأنه "سرقة".

وكتب محمد نعيم، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" على "تويتر"، يوم الجمعة، أن "سرقة الولايات المتحدة للأموال المجمدة التابعة لشعب أفغانستان، وسيطرتها عليها تعتبر دليلا على السقوط الإنساني والأخلاقي للبلاد والشعب".

إقرأ المزيد
بايدن سيقسم الأرصدة الأفغانية بين ضحايا 11 سبتمبر والإغاثة
بايدن سيقسم الأرصدة الأفغانية بين ضحايا 11 سبتمبر والإغاثة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الجمعة مرسوما بتجميد نحو 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني الموجودة في المصارف الأمريكية.

وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أوقفوا التعاملات المالية مع أفغانستان وتقديم المساعدة لها بعداستيلاء حركة "طالبان" على السلطة في البلاد في أغسطس العام الماضي.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا